Survivor’a veda eden isim Berkan oldu

Şubat ayında başlayan Survivor 2020’de sona gelindi. Şampiyonu öğrenmeye saatler kala gerçekleşen son konseyde, Survivor’da kim elendi, finale kimler kaldı? sorularının cevapları belli oldu. Cemal Can’ın dokunulmazlığı aldığı yarışta Yasin, Berkan ve Barış SMS oylamasına çıktı. Büyük oylama sonucu İstanbul’a gitmeye hak kazanan 3 yarışmacı belli oldu. Survivor hayallerine veda eden isim Berkan oldu. Böylece Cemal Can, Yasin ve Barış Survivor 2020 finalistleri olmayı başardı. İşte Survivor Berkan hakkında merak edilenler ve Survivor son bölüm ayrıntıları…

Ünlüler ve Gönüllüler olmak üzere toplam 22 yarışmacının şampiyonluk mücadelesine ev sahipliği yapan Survivor’da sona gelindi. Yasin, Cemal Can, Barış ve Berkan’ın son dörde kalmayı başardığı yarışta son konsey gerçekleşti. Cemal Can’ın dokunulmazlığı almasıyla birlikte Yasin, Berkan ve Barış SMS’e çıktı.

Büyük final öncesi adada kalmayı başaran 4 yarışmacı, elenen Survivor yarışmacıları ile yüzleşti. Elif, Mert, Evrim, Ersin, Nisa, Aşkım, Ezgi ve Aycan canlı yayında eski rakiplerine merak ettikleri soruları sordular. Aycan’ın Barış’a sorduğu soru sosyal medyada geniş yankı buldu. Aycan, bir dönem aynı takımda olduğu, sonrasında ise rakip olarak yarıştığı Barış’a “Her yemekten sonra yanıma oturuyordun ve yüzüme geğiriyordun. Bunu bilerek mi yapıyordun? Gerçekten merak ediyorum” dedi. Acun Ilıcalı’dan Aycan’a müdahale gecikmedi. Ilıcalı “Aycan şunu anladım, seninle canlı yayına çıkmak riskmiş. Acaba ikinci soruyu duymadan Elif’e mi geçsek” dedi.

Acun Ilıcalı, İstanbul’daki finale gitmeye hak kazanan 3 ismi canlı yayında açıkladı. SMS oylaması sonucuda Survivor hayallerine veda eden isim Berkan oldu. Acun Ilıcalı’nın Berkan’ın ismini açıklamasıyla birlikte Yasin büyük şok yaşadı. BERKAN’IN İLK SÖZLERİ Eleme kararı sonrası Berkan “Öncelikle konuşmaya size ve güzel ekibinize teşekkür ederek başlamak isterim. Bir çok emeğin doğrultusunda bu sene gelmem nasip oldu. Buraya gelirken ailemden koptum ama burada çok güzel bir aile edindim. Sadece yarışmacı arkadaşlarım değil, ekiple de. Birebir bunu yaşadım çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Kimse üzülmesin benim için. Buraya geldiğimden beri mertçe mücadele etmeye çalıştım. Kimsenin hakkını yemedim. En büyük önceliğim ailemi mutlu etmekti. Ailem sakın üzülmesin. Ömrümün sonuna kadar unutamayacağım hatıralar benimle beraber. Survivor benim sınırlarımı zorlayan bir yer oldu. Bulunduğum takım için mücadele ettim. Takım arkadaşlarım pırlanta. Allah üçünün de yolunu açık etsin. Şimdi son bir şey kaldı, aileme gideceğim. Onlara sarılacağım. Meşalem sönene kadar değil, son nefesime kadar aileme bağlı bir şekilde yürüyebilirim. Herkese çok teşekkür ederim” dedi.