Yaşam

Lefkoşa Darts Birliği Tombalası devam ediyor

13 Temmuz 2020
LDD Tombala

Lefkoşa Darts Birliği tarafından geleneksel olarak her salı gecesi gerçekleştirilen tombala geceleri bu yıl Taşkınköy S.K Lokali’nde gerçekleştiriliyor.

LDD Tombala

Geçtiğimiz yıl Lefkoşa Darts Birliği’nin başlatmış olduğu ve gelenekselleşen tombala geceleri bu yıl Taşkınköy S.K Lokali’nde başladı. Geleneksel hale getirilen tombala gecelerinin ilki geçtiğimiz hafta yoğun katılımla gerçekleşti. Gerçekleştirilen tombala gecesine Lefkoşa halkının ilgisi yoğunluğu Lefkoşa Darts Birliği yönetim kurulunu memnun etti. Yoğun ilgi gören tombala gecesinde kısa bir de konuşma yapan Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı Lefkoşalıya gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederken her salı gerçekleştirilen tombala gecelerinde ikramiyelerin artarak devam edeceğinin ve tombala gecelerinin festival tadında geçeceğini kaydetti.


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