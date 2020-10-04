Sürücülerin dikkatine

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan paylaşımda Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Alpet trafik ışıklarının devre dışı kaldığı açıklandı. Polis bu güzergahı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Polis Basın Subaylığı’nın paylaşımı:

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Alpet (Altinbaş) trafik ışıkları kavşağında yapılan kanalizasyon çalışması nedeniyle trafik ışıkları devre dışı kalmıştır.

Anayol üzerinde sağa ve sola dönüş yolları (sanayi ve metropol yönü) trafige kapalı olup, trafik anayol üzerinden sadece gidiş ve geliş olarak verilmektedir.

Polis bu güzergahı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.