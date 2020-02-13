Dünya

Suriye Parlamentosu ‘Ermeni Soykırımı’nı tanıyan karar tasarısını kabul etti

13 Şubat 2020

Suriye parlamentosu, 1915 Ermeni olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıyan karar tasarısını oybirliğiyle kabul etti.

Ermenistan’daki devlet haber ajansı Armenpress, Suriye’de görev yapan gazeteci Sarkis Kassargian’a dayandırdığı haberinde, Suriye parlamentosunun ‘Ermeni Soykırımı’nı tanıyan ve kınayan tasarıyı kabul ettiğini duyurdu.

Parlamento Sekreteri Rami Saleh, ‘her ne kadar daha önce Ermeni Soykırımı kurbanlarının hatıralarına saygılarını sunduklarını hatırlatsa da bu tasarısının kabul edilmesinin gerekli olduğunu’ vurguladı.

Suriye’nin Ermenistan Büyükelçisi Muhammed Hac İbrahim de, ‘geçmişte soykırım suçu işleyenlerin haleflerinin aynı suçu bugün teröristler aracılığıyla Suriye halkına karşı işlediğini’ savundu. İbrahim, “(Soykırımı) Tanımak önemli; çünkü şimdiye kadar Arap ülkeleri içinde sadece Lübnan, Ermeni Soykırımı’nı tanıdı” dedi.

Tasarı, Suriye-Ermenistan Parlamento Dostluk Grubu tarafından sunulmuştu.

Dünya genelinde 29 ülke Ermeni soykırımını resmen kabul ediyor. ABD, İspanya, Ukrayna, İngiltere, Avustralya, İran ve İsrail’inde aralarında olduğu ülkelerde ise soykırım resmen tanınmamış olsa da belli bölge ve eyaletlerde tanınıyor.




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