Dünya

Macron: Bu bir suç değil, eleştirme hakkına sahibiz

13 Şubat 2020

Fransa’da haftalardır devam eden dine hakaret tartışmasına katılan Emmanuel Macron, İslam’ı eleştiren paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle ölüm tehditleri alan 16 yaşındaki öğrencinin ifade özgürlüğüne sahip çıktı.

Macron, “Dine hakaret etme, eleştiride bulunma hakkına sahibiz. Yasa dışı olan şey nefreti kışkırtmak ve kişiliğe saldırmaktır” dedi.

Fransa’da 16 yaşındaki Mila adlı öğrencinin sosyal medyada İslam’ı eleştirdiği için ölüm tehditleri alması ve okulunu değiştirmek zorunda kalmasının yankıları sürüyor.

Ülkeyi ikiye bölen tartışmaya katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ifade özgürlüğünden yana tavır aldı ve dine hakaretin suç olmadığını savundu.

‘Mila’nın bir ergen olduğu gerçeğini unuttuk’

Le Dauphiné Libéré gazetesine konuşan Macron, “Bu tartışmada Mila’nın bir ergen olduğu gerçeğini unuttuk. Okulda, günlük yaşamında, her hareketinde ona koruma sağlama borcumuz var. Devlet elini taşın altına koymalı” dedi.

Macron, çocukların çevrimiçi ortamda yeni nefret ve taciz biçimlerine karşı daha iyi korunması gerektiğini de belirtti.

‘Kanun çok açık’

Macron, “Kanun çok açık. Dine hakaret etme, eleştiride bulunma ve inançları karikatürize etmek hakkına sahibiz. Yasa dışı olan şey nefreti kışkırtmak ve kişiliğe saldırmaktır” ifadelerini kullandı.

Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet de olayın ardından Mila’ya yönelik ölüm tehditlerinin ‘kabul edilemez’ olduğunu söylemişti. Ancak Belloubet, Mila’nın sözlerinin de ‘inanç özgürlüğünü ihlal’ anlamına geldiğini de belirtmişti.

 

Ne olmuştu?

18 Ocak’ta Instagram hesabında canlı yayın yaparken Müslüman bir kullanıcının homofobik yorumda bulunmasına tepki gösteren Mila, “Dinden nefret ediyorum. Kuran bir nefret dinidir. Ben ırkçı değilim. Bir dine karşı ırkçı olamazsın. Bir dine karşı ırkçı olamazsın. Düşündüğümü söyledim, beni buna pişman edemeyeceksin” yanıtını vermişti.

Açıklamalarının ardından ölüm tehditleri alan Mila, okulunu değiştirmek zorunda kalmıştı ayrıca kendisine koruma atanmıştı.

Öte yandan pek çok sosyal medya kullanıcısı düşünce özgürlüğünü savunarak Mila’ya destek vermişti.




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