Süresi dolan Kozmetik Ürünleri Kurulu yeniden oluşturuldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 15, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Süresi dolan Kozmetik Ürünleri Kurulu yeniden oluşturuldu

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Bakanlar Kurulu, süresi dolan Kozmetik Ürünleri Kurulu’nun, 2 yıllık bir süre için yeniden oluşturulmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan karara göre, Kurul aşağıdaki temsilcilerden oluştu:


“Birsen Günsel – İlaç ve Eczacılık Dairesi Temsilcisi (Başkan), Kimyager Naciye Yalkut – Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Temsilcisi, Kimyager İdil Rıfkı – Devlet Laboratuvarı Temsilcisi, Dr. Ecz. Umut Öksüz – Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Temsilcisi, Sercan Görgüner Bahçeci – Sanayi Odası Temsilcisi, Pınar Başman – Ticaret Odası Temsilcisi, Dr. Pırıl Etikan- Sağlık Bakanlığı Temsilcisi”

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Tags:Kozmetik Ürünleri Kurulu
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