Demokrasi Şehitleri Cumartesi anılacak

Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği, Demokrasi Şehitleri’nin 17 Şubat Cumartesi günü törenle anılacağını belirtti.

Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Burhan Eraslan yaptığı açıklamada, “Demokrasiye, barışa, ifade özgürlüğüne ve emeğin hakkını alma mücadelesine gönülden inanıp, bu uğurda ısrarla mücadele etmiş olan ve sırf bu nedenle gerici karanlık çevrelerin saldırı hedefi olup en temel insan hakkı olan yaşam hakları ellerinden alınan ve failleri de meçhul kalan Demokrasi Şehitlerini anacağız” dedi.

Eraslan, anma töreninin, şehitlerin Lefkoşa mezarlığındaki kabirleri başında saat 11.00’de düzenleneceğini kaydetti.

Açıklamada Demokrasi Şehitleri şöyle sıralandı:

“1958 yılında Lefkoşa’da cinayetlere kurban giden inkılâpçı gazetesi yazarı ve sendikacı Fazıl Önder ve Türk Eğitim Kulübü (TEK) yöneticisi ve sendikacı Ahmet Yahya, 1962 yılında Lefkoşa’da cinayetlere kurban giden Cumhuriyet gazetesi yazar ve yayıncıları Ahmet Muzaffer Gürkan ve Ayhan Hikmet, 1965 yılında Lefkoşa-Larnaka yolu üzerinde cinayete kurban giden Emekçi, İnkılâpçı ve Cumhuriyet gazeteleri yazarı ve sendikacı Derviş Ali Kavazoğlu, 1976-1979 yıllarında İstanbul, Ankara ve Adana’da cinayetlere kurban giden dönemin yüksek öğrenim gençliği örgütü Kıbrıslılar Öğrenim ve Gençlik Federasyonu (KÖGEF) üyeleri Özer Elmas, Mehmet Ömer, Muharrem Özdemir, Mustafa Ertan, Ercan Turgut ve Sadık Cemil ile 1996 yılında Lefkoşa’da cinayete kurban giden Yenidüzen gazetesi yazarlarından Kutlu Adalı.”