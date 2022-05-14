Sürekli yorgun hissediyorsanız beslenmenize dikkat!

Günlük yaşantınızda enerjinizi düşüren ve mutsuz hissetmenize yol açan yorgunluğun altında, eğer kronik bir hastalık yatmıyorsa, beslenme ve yaşam biçiminizi gözden geçirmelisiniz.

Beslenme ve Diyet Uzmanları, sağlıksız yaşam tarzı kadar yanlış beslenme alışkanlıklarının da vücutta yorgunluğa yol açabildiğine dikkat çekti.

Sungur, yorgunluğa yol açan 7 beslenme hatasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

KARBONHİDRATA YÜKLENMEK

Karbonhidratlar vücudumuzda hızla enerjiye dönüştürülen ilk besin ögeleri. Karbohidratlar basit (rafine) ve kompleks olarak ikiye ayrılır. Sağlıklı beslenmede posa oranı yüksek, kan şekerinde daha sağlıklı iniş çıkışı sağlayan kompleks karbonhidratları tercih etmek gerekir.

Unlu yiyecekler, hamur işleri, şerbetli tatlılar ve beyaz ekmek gibi basit karbonhidratlar posa oranı düşük olduğu, yüksek kalori içerdiği ve kan şekerinin hızlı yükselip düşmesine yol açtığı için çok az tüketilmeli.

Basit karbonhidratlar aynı zamanda kilo artışına, yorgunluğa ve birçok kronik hastalığın da beraberinde gelmesine neden olur. Sürekli yorgunluk yaşamak istemiyorsanız rafine şeker ve şekerli yapılmış gıdalar yerine, tam buğday, bulgur, yulaf, bakliyat, sebze ve meyve gibi besinleri porsiyon kontrolüne dikkat ederek daha fazla tercih etmekte fayda var.

KAFEİNİ FAZLA TÜKETMEK

Aşırı kafein tüketimi anksiyete, baş ağrısı, sinirlilik, huzursuzluk ve uykusuzluğa bağlı yorgunluğa neden olur.

Yetişkin bireyler için günlük kafein tüketimi ortalama 250-300 mg olmalı. Bu da günde 1-2 kupa filtre kahve ve bir fincan Türk kahvesiyle karşılanır. Ancak kafeini günlük miktarların çok üstünde alan kişiler için birden aşırı azaltmak doğru değildir. Olması gereken dozlara ulaşmak için yavaş yavaş günlük alacağınız miktara ulaşmak, yoksunluk belirtilerini daha kolay atlatmanızı sağlar.

YETERSİZ SIVI TÜKETİMİ Vücudumuzda kaybedilen suyun yerine konması için yeterli miktarda sıvı alımı çok önemli. Yeterli sıvı alımı sağlanmazsa vücut dehidrate (susuz) kalır ve kişiler daha yorgun hisseder. Gün içinde içilen çay-kahve vücutta diüretik (hızlı idrara çıkış) etki göstererek vücudun daha da susuz kalmasına neden olur. Bunu önlemek için günde kilogram başına 30-35 ml su içilmeli.