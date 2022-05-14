Sürekli yorgun hissediyorsanız beslenmenize dikkat!

Son günlerde yorgunluktan şikayet edenlerin sayısı giderek artıyor. Günlük hayatınızda enerjinizi düşüren bu durum, beslenmenizden kaynaklı olabilir.
Kendinizi hiçbir şey yapmadığınız halde yorgun hissediyorsanız bu durum beslenme hatalarınızdan kaynaklı olabilir.
Beslenme ve Diyet Uzmanları, sağlıksız yaşam tarzı kadar yanlış beslenme alışkanlıklarının da vücutta yorgunluğa yol açabildiğine dikkat çekti.
Sungur, yorgunluğa yol açan 7 beslenme hatasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
KARBONHİDRATA YÜKLENMEK
Karbonhidratlar vücudumuzda hızla enerjiye dönüştürülen ilk besin ögeleri. Karbohidratlar basit (rafine) ve kompleks olarak ikiye ayrılır. Sağlıklı beslenmede posa oranı yüksek, kan şekerinde daha sağlıklı iniş çıkışı sağlayan kompleks karbonhidratları tercih etmek gerekir.
Unlu yiyecekler, hamur işleri, şerbetli tatlılar ve beyaz ekmek gibi basit karbonhidratlar posa oranı düşük olduğu, yüksek kalori içerdiği ve kan şekerinin hızlı yükselip düşmesine yol açtığı için çok az tüketilmeli.
Basit karbonhidratlar aynı zamanda kilo artışına, yorgunluğa ve birçok kronik hastalığın da beraberinde gelmesine neden olur. Sürekli yorgunluk yaşamak istemiyorsanız rafine şeker ve şekerli yapılmış gıdalar yerine, tam buğday, bulgur, yulaf, bakliyat, sebze ve meyve gibi besinleri porsiyon kontrolüne dikkat ederek daha fazla tercih etmekte fayda var.
KAFEİNİ FAZLA TÜKETMEK
Aşırı kafein tüketimi anksiyete, baş ağrısı, sinirlilik, huzursuzluk ve uykusuzluğa bağlı yorgunluğa neden olur.
Yetişkin bireyler için günlük kafein tüketimi ortalama 250-300 mg olmalı. Bu da günde 1-2 kupa filtre kahve ve bir fincan Türk kahvesiyle karşılanır. Ancak kafeini günlük miktarların çok üstünde alan kişiler için birden aşırı azaltmak doğru değildir. Olması gereken dozlara ulaşmak için yavaş yavaş günlük alacağınız miktara ulaşmak, yoksunluk belirtilerini daha kolay atlatmanızı sağlar.
YETERSİZ SIVI TÜKETİMİ
Vücudumuzda kaybedilen suyun yerine konması için yeterli miktarda sıvı alımı çok önemli. Yeterli sıvı alımı sağlanmazsa vücut dehidrate (susuz) kalır ve kişiler daha yorgun hisseder. Gün içinde içilen çay-kahve vücutta diüretik (hızlı idrara çıkış) etki göstererek vücudun daha da susuz kalmasına neden olur. Bunu önlemek için günde kilogram başına 30-35 ml su içilmeli.
PROTEİNDEN EKSİK BESLENME
Protein yetersizliği zamanla vücutta kas kaybına neden olur. Vücut direnci azalır, metabolizma yavaşlar. Uzun süreli yetersiz protein alımında vücut kendi dokularındaki proteini kullanmak zorunda kalır. Bunun sonucunda vücut ağırlığı azalır, halsizlik, anemi (kansızlık) ve ödem (şişlik) oluşur ve kişi kendini daha yorgun hisseder.
Yetişkinler gün içerisinde kişiye özgü porsiyonlarda proteinden zengin olan et, tavuk, balık, yumurta, peynir, süt ve ürünlerini tüketmelidir. Sporcularda günlük alınması gereken protein miktarı artarken, bazı hastalıklarda bu miktarın kısıtlanması gerekebilir.
ÖĞÜN ATLAMA VE DÜŞÜK KALORİLİ BESLENME
Düşük kaloriyle beslenildiğinde ve öğün atlandığında kan şekerinde düzensizlik meydana gelir. Bu sebeple halsizlik gelişir ve kişi kendini yorgun hisseder. Bunu önlemek için öğün düzeni sağlanmalı, her gün yemek saatleri düzenli olmalı.
Ana öğünler arasında açlık hissedildiğinde kan şekeri düzenini sağlamak için mutlaka ara öğün yapılmalı. Hedefleriniz arasında kilo vermek varsa size uygun sağlıklı ve düzenli bir beslenme planı uygulanmalı. Mutlaka beslenme ve diyet uzmanına danışarak yapılmalı.
ALKOL TÜKETİMİ
Alkol kanda oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin sayısını düşürür. Bu da anemiye (kansızlığa) neden olur. Anemisi olan kişilerde halsizlik, yorgunluk ve nefes darlığı gibi belirtiler ortaya çıkar. Bunun dışında kişi yoğun alkol alımının ertesi günü huzursuzca erken uyanma, baş ağrısı, susuzluk ve mide bulantısı (Hangover sendromu) hissiyatları ile güne başlar. Bu da kişinin yorgunluk hissiyatının daha fazla artmasına neden olur.
MAGNEZYUM İÇEREN BESİNLER TÜKETMEMEK
Magnezyum eksikliği, yorgunluk, kas krampları, zihinsel problemler, düzensiz kalp atışı ve osteoporoza sebep olur. Yoğun yorgunluk hissediyorsanız magnezyum eksikliğiniz olabilir. Bunu bir kan testiyle öğrenebilirsiniz.Magnezyum eksikliğini önlemek için düzenli olarak kabak çekirdeği, badem, kaju, çam fıstığı, ceviz, ıspanak, fasulye, mercimek, avokado, muz ve pırasa gibi bol miktarda magnezyum açısından zengin yiyecekleri gün içerisinde tüketmeye özen gösterin.