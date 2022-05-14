Ömer Torun Arhun’un iddialarını yanıtladı

Ömer Torun Tekin Arhun’un açıklamalarına belgeleriyle cevap verdi

Tekin Arhun’un ‘Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı’ unvanıyla bazı sitelere yaptığı açıklama kamuoyunu yanılttığı ve birçok yalan içerdiği için aşağıda bilginize sunduğum açıklamanın ve belgelerin sitenizde en kısa sürede yayınlanmasını rica ederim.

Öncelikle resmi evrakta sahteleme yapma suçuyla Ağır Ceza’da yargılanmaya başlayan Tekin Arhun’un, Capital Bank’daki hisselerini devretmek zorunda kaldığı için ‘Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı’ unvanını kullanabileceğini sanmıyorum.

Tekin Arhun’un, Ömer Torun olarak benim için kullandığı, ‘borcuna karşılık teminat olarak kapanmış bir hesaptan çek yazarak ve daha sonra bu çekin üzerinde kendi ifadesiyle oynama yaparak sahibi olduğum şirketi dolandırmaya çalışmıştır’ ifadesi açık bir yalandır. Zira ben neden kendisine teminat olarak verdiğim çekte onun talebi olmaksızın oynama yapayım? 1 milyon TL’lik çeki 11 milyon TL yapmamı, hiç kabul etmek istememekle birlikte bana dayatan Tekin Arhun’dur. Ancak o şartlarda talep ettiğimiz parayı vereceğini söyleyen Tekin Arhun’dur. Kendisine ‘eşimin imzası olmadan bu çek bozulamaz’ dediğim halde bana çekin önüne 1 koymamı ve tarihi değiştirmemi isteyen de Tekin Arhun’dan başkası değildir. Nitekim bu konuda açtığı davayı kaybedeceğini anladığında davayı geri çekmek zorunda kalan da Tekin Arhun’dur.

Davanın geri çekildiğine dair aşağıdaki gibidir:

Tekin Arhun’un yeni bir yalan daha söyleyerek Ömer Torun olarak benim, Starling Marketlerdeki tüm haklarımı borç stoğu ile birlikte ortağım Salim Kayar’a devrettiğimi iddia etmiştir. Arhun basına ‘kanıt’ diye sunduğu ’hisse devri senedi’nin iptal edildiğini bilinçli olarak kamuoyundan gizlenmiştir. Eğer 2 milyon TL alsaydım devredecektim ama öyle bir para almadığım için bu belge iptal edilmiştir. O zamanki avukatım Tacan Reynar tarafından yazılan İhbarname ile hisse devrinin iptal edildiği Şirketler Mukayyitliği ile ortaklarım Salim kayar ve Gülhan Kayar’a ihbarname olarak gönderilmiştir. Ayrıca bu bildirim yapılmamış olsa ben bugün nasıl halen Starling İthalat- İhracat Şti. Ltd’nin çoğunluk hissesine sahip olabilirim?

Hisse devrinin iptal edildiğini gösteren ihbarname ve Şirketler Mukayyitliği’nden aldığım güncel Hissedar Onay Belgesi bilginize sunulur:

Lapta dışında Bellapais, Alsancak ve Zeytinlik’deki Starling Marketler’in Tekin Arhun’a satıldığı da yalandır. Bu 3 market Tekin Arhun tarafından satın alınmamış, işletmeler 5 seneliğine Arhun’a sadece kiralanmıştır ve bu süre de 2020 yılında bitmiştir. Eğer öyle olmamış olsaydı, Tekin Arhun’un Starlingleri sözleşme sonunda başkasını devretme ihtimalini ortadan kaldırmak için 277/2019 sayısı dava altında 01/02/2019 tarihli Ara Emri alınmış olmazdı.

Tekin Arhun’un kamuoyundan sakladıkları burada bitmiyor. Çoğunluk hissesine sahip olduğum Starling İthalat- İhracat Şti. Ltd’nin %66.67’sine üzerine almak istemesine karşı çıktığım için imzalanmayan ön protokol neden 2021 yılının Haziran ayında Salim Kayar aracılığıyla Tekin Arhun tarafından bana göndermiştir? Ayrıca ben madem kendi ifadesinde geçtiği üzere ben bir ‘dolandırıcı’ysam neden benimle geçen sene ortak bir şirket kurmak istemiş ve bana Starlingleri beraber işletmeyi teklif etmiştir? Çünkü Startling Marketler Tekin Arhun tarafından satın alınmış değildir.

Ön protokolün ilk sayfası bile her şeyi açıkça göstermektedir. Hiçbir şekilde Tekin Arhun ile ortaklık yapmayacağımı kendisine belirterek, imzalamayı reddettiğim ön protokolün ilk sayfası bilginize sunulur:

Tekin Arhun, Starling İthalat- İhracat Şti. Ltd’de kendisi ile hiçbir şart altında ortaklık yapmayacağımı anlar anlamaz Starling’deki ortağım Salim Kayar ve kızı Polen Kayar Karabulut ile 24 Eylül 2021’de Cyprus United Marketing Ltd. adında bir şirket kurmuş ve Starling İthalat- İhracat Şti. Ltd’yi devre dışı bırakmaya çalışmıştır. Hukuka saygı duyduğunu iddia eden Tekin Arhun’un yaptığı tamamıyla hukuk dışıdır ve suç teşkil eder.

24 Eylül 2021’de kurulan Cyprus United Marketing Ltd. şirketinin ortaklarını gösteren Onay Belgesi ile Starling İthalat- İhracat Şti. Ltd’nin için boşaltmak amacıyla yeni kurulan şirketle benim haklarımı gasbettiği gibi çoğunluk hissesini nasıl ele geçirdiğinin belgesi aşağıda bilginize sunulur:

21/5/2015 tarihinde Starling İthalat- İhracat Şti. Ltd’nin direktörlüğünü sürekli İstanbul’a gidip gelmem nedeniyle geçici olarak Salim Kayar’a devretmiş olmamın, Starling İthalat- İhracat Şti. Ltd’deki haklarımı devrettiğim anlamına gelmediğini Tekin Arhun çok iyi bildiği için bir başka şirket kurarak şirketimin içini boşaltmaya çalışmıştır.

Bu vesile ile Tekin Arhun’un ortak olma teklifini kesin bir dille reddetmemin ne kadar doğru bir karar olduğunu bir kez daha anlamış oldum. Ülkemizdeki birçok şirketi ele geçiren Tekin Arhun yalan söylemeyi, kumpas kurmayı alışkanlık haline getirmiştir ve acımasızlıkla tefecilik ve hile yaptığı Mahkeme kararlarıyla sabittir. Tekin Arhun’un karakterini ve gösterdiği davranış bozukluklarını değerlendirmeyi kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

Tekin Arhun bana çamur atarak ve kumpas kurarak beni mücadelemden döndürebileceğini düşünüyorsa, Tekin Arhun Mağdurları Derneği kurmaktan vazgeçeceğimi sanıyorsa, birçok mağdurun açıklama yapmasını ve Tekin Arhun’un gerçek yüzünü kamuoyunun öğrenmesini engelleyebileceğini zannediyorsa şunu bilmelidir ki hiçbir şekilde geri adım atmayacağım.

Kamuoyu ile daha çok bilgi ve belge paylaşmayı çok isterdim ancak konu yargıya intikal ettiğinden ve bu belgeleri görüp Arhun’un yeni kumpaslar kurmasını engellemek maksadıyla daha fazla belge paylaşmamayı tercih ediyorum. Mahkeme’de gerçekler bütün çıplaklığı ile ortaya çıkacak ve diğer belgeler de sunulacaktır.

Şu ana kadar sunduğum belgelerle zaten Tekin Arhun’un mesnetsiz açıklaması tarafımdan olduğu gibi çürütülmüştür. Arhun’un bugüne dek toplumumuza verdiği zararın korkunç boyutu herkesin malumudur. Mahkemelerde aleyhine dosyalanan davaların artan sayısı ve aleyhine sonuçlanan birçok davanın olması toplumumuz tarafından bilinmektedir. Uğramış olduğum büyük haksızlıkla ilgili yargımız en doğru cevabı verecektir.

Saygılarımla,

Ömer Torun