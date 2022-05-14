İş ararken yapılan en büyük yanlışlar

Hayalinizdeki işe ulaşmak için yeni bir yola girdiniz ve başvurularınızı göndermeye başladınız. O pozisyon için mükemmel aday olsanız bile çok basit hatalar yaparak hayatınızın fırsatını elinizden kaçırmanız mümkün. İşte iş ararken kaçınmanız gereken bazı şeyler…
ESKİ ÖZGEÇMİŞ FORMATI
Uzun zamandır aynı işte çalışıyorsanız uzun süredir CV hazırlamamış olabilirsiniz. Özgeçmiş bilgilerinizi güncelleyin ve son dönemde sıklıkla tercih edilen şablonları kullanmaya gayret edin.
ÖNYAZIYI ATLAMAK
Her iş başvurusu bir önyazı gerektirmeyebilir ama gittiğiniz okullar, katıldığınız seminerler sizin gerçekte kim olduğunuz ve kariyer hedefleriniz hakkında fikir vermeyebilir. İyi yazılmış bir önyazı, sizi diğer adayların önüne geçirebilir.
ÇEVRENİZİ KULLANMAMAK
Eski iş arkadaşlarınıza, patronlarınıza veya müşterilerinize ulaşıp iş arayışında olduğunuzu belirtmekten çekinmeyin. Tanıdıklarınızın bir listesini çıkarın ve size yol gösterebilecek kişilere ulaşın.
HAZIRLIKLI GİTMEMEK
İş görüşmesine giderken özgeçmişinizin güçlü olmasına güvenmeyin. Deneyimleriniz veya kişiliğiniz o pozisyon için yeterli olmayabilir. Görüşmeye gitmeden önce şirket hakkında bilgi sahibi olun ve pozisyona hakim olduğunuzu gösteren ifadeler kullanın.
GERÇEKÇİ OLUN
Girmek istediğiniz pozisyonun sizin için gerçekten uygun olup olmadığını düşünün. Geçmiş deneyimlerinizin o pozisyon için uygun olup olmadığını iyice tartın. O iş için mükemmel aday olduğunuzu düşünseniz bile taşıdığınız özellikler henüz o pozisyona hazır olmadığınızı gösterebilir.