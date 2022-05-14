Döveç Group’tan KKTC Engelliler Dayanışma Derneği’ne İş Birliği Ziyareti

Döveç Group Engelliler Haftası nedeniyle KKTC Engelliler Dayanışma Derneği’ne ziyaret düzenledi.

Sosyal sorumluluk etkinliklerine verdiği önemle adından sıklıkla söz ettiren Döveç Group bu kez de Engelliler Haftası nedeniyle KKTC Engelliler Dayanışma Derneği’ne ziyaret düzenledi.

Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler’e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel bir haftadır. Engelliler Haftası boyunca; engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulur. Bu konular kapsamında KKTC Engelliler Dayanışma Derneği’nin başkanı Ömer Suay ile görüşme düzenleyen Döveç Group çalışanları halkımızda bilinç yaratmak ve duyarlılığı arttırmak adına dernek ile iş birliği içerisinde olacaklarını, birlikte sosyal sorumluluk etkinlikleri düzenleyip derneğin ve derneğe bağlı olan engelli bireylerimizin ihtiyaçlarını gidermek adına her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti. Döveç Group’un ilk attığı adım ise KKTC Engelliler Dayanışma Derneği tarafından düzenli olarak yapılan çekilişlere hediye desteği sağladı.

Döveç Group direktörü Burçin Döveç, “Birçok sosyal sorumluluk etkinliği düzenleyerek toplumumuzda farkındalık yaratmak en büyük hedefimizdir” dedi. Bu hedef kapsamında atılacak olan tüm adımların öncüsü olmayı ve destek olmak isteyen herkes için yol gösterici olmayı amaçladıklarını belirtti. Gerçekleşen iş birliği görüşmesi sonunda KKTC Engelliler Dayanışma Derneği başkanı Ömer Suay, ziyaretlerinden dolayı Döveç Group yetkililerine teşekkürlerini iletti.

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