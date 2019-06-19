OyunTeknoloji

Super Mario efsanesi Dr. Mario ile geri dönüyor

19 Haziran 2019
Dr. Mario World

Nintendo, en yeni mobil oyunu olan Dr. Mario’nun çıkış tarihini açıkladı. Oyun, iOS App Store ve Google Play’de yer alacak.

Mario World, 10 Temmuz’da iOS ve Android’de satışa sunulacak. Oyun yeni bir oyun olmamakla birlikte mobil platforma uygun hale getiriliyor.

Super Mario serisi bu sefer sevenlerinin karşısına Dr. Mario ile çıkıyor. Mario’nun amacı bu kez tuğlaları kırarak prensesi canavarın elinden kurtarmak değil, birbirine uyumlu hapları toplayarak virüsleri yok etmek.

Klasik Mario’dan farklı olarak çeşitli aşamalar ve zorluklar sunan oyun, ücretsiz olmasıyla birlikte farklı yetenek ve özelliklere sahip olabileceğiniz eşyaları satın alabiliyorsunuz.

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