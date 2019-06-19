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Eliz sınırları aştı

19 Haziran 2019

İSTANBUL’A TAŞINDI:

Ülkemiz sanatçılarından Eliz kısa süre önce İstanbul’a taşınarak sanat yaşamını çıkardığı albümle taçlandırdı

 Ülkemizin sevilen seslerinden Eliz Fellahoğlu kısa bir süre önce İstanbul’a taşındı. Başarılı sanatçı İstanbul macerasında hiç vakit kaybetmeden bir de albüm çıkardı. Müzik yolculuğunda emin adımlarla ilerleyen Eliz şimdilerde her gece Bakırköy’deki bir mekanda sahne alıyor.

“Olmasan da Olur” adını verdiği albümü ve Aman Hayriye ismini taşıyan mekandaki sahne programıyla beğeni kazanan Eliz çıtasını daha da yukarılara çıkaracağa benziyor.

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