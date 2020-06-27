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Süper Lig’te bugün 3 maç oynandı

27 Haziran 2020
KKTC, futbol, Süper Lig


KKTC futbol Süper ilgin 24üncü haftasında bugün 3 maç oynandı.

Çatalköy’de oynanan maçta kazanan olmadı. Ligin alt sırasını ilgilendiren karşılaşmada Düzkaya ile Binatlı 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Düzkaya puanını 18 yaparken, Binatlı rakibinin 2 basamak üzerinde 26 puana ulaştı.

Başkentte oynanan günün ilk maçında Küçük Kaymaklı, sahasında konuk ettiği Merit Alsancak Yeşilova’ya farklı mağlup oldu. Başkentte 4-1 galip gelen M. Alsancak Yeşilova puanını 45 yaparak maç fazlasıyla Ocak’ın 2 puan üzerine çıktı. Kaymaklı ise 33 puanda kaldı.

KKTC, futbol, Süper Lig

Başkentte oynanan günün ikinci maçında Gençlik Gücü ile Göçmenköy karşı karşıya geldi. İki başkent temsilcisinin mücadelesinde ilk devre golsüz berabere bitti. İkinci devrenin hemen başında peşpeşe gollerin bulunduğu mücadele 3-1 Göçmenköy üstünlüğünde tamamlandı ve Göçmenköy puanını 30’a yükseltti. GG ise ligin son sırasında 15 puanda kaldı.


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