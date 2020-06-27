Ozan Tufan Fenerbahçe’ye hayat verdi

Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor’u 3-2 yendi. Sarı-lacivertliler, 65. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında 2-1 geriye düşmesine rağmen Ozan Tufan’ın uzatmalarda attığı iki golle galip geldi.
Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında 2-1 geriye düştüğü karşılaşmada sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 46’ya çıkarırken, BtcTurk Yeni Malatyaspor 28 puanda kaldı.
Mehmet Ekici sakatlandı
Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici maçın 76. dakikasında sakatlanarak yerini Tolgay Arslan’a bıraktı. 30 yaşındaki futbolcunun durumu müsabaka sonrası yapılacak olan kontrollerin ardından belli olacak.
Rodrigues Göztepe karşısında yok
Fenerbahçe’nin kanat oyuncusu Garry Rodrigues, maçın 77. dakikasında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Rodrigues haftaya oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek.