Dünya

Brezilya’da salgın durdurulamıyor

27 Haziran 2020
Brezilya


Latin Amerika ülkesi Brezilya’dan coronavirüse ilişkin gelen veriler her geçen gün artıyor. Ülkede vaka sayısı bir milyon 274 bini geçti, can kaybı 56 bine yaklaştı. Salgının en çok ciddiye alındığı Niteroi şehrindeyse arabadan inmeden coronavirüs testi yapılan istasyonlar devreye girdi.

Latin Amerika ülkesi Brezilya dünyada coronavirüs vaka ve can kaybı sayısının en yüksek olduğu ikinci ülke.

Son olarak bir günde 47 bine yakın yeni vaka tespit edildi. 990 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 1 milyon 274 bini geride bırakırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56 bine yaklaştı

Ülkede salgını en ciddiye alan şehirlerden biri Niteroi’de büyük test alanları oluşturuldu. Brezilya’da salgın nedeniyle karantina uygulamasına geçen ilk şehir olan Niteroi’de şimdi de arabadan inmeden coronavirüs testi yapılan istasyonlar devreye girdi. 3 bölgede açılan test merkezlerinde yaklaşık 500 bin nüfuslu kentte yaşayanlara ücretsiz test yapıyor

Yetkililer, salgının kontrol altına alınması için önemli olan bu adımla hastanelerdeki yoğunluğu azaltmayı da amaçladıklarını açıkladı. Kişinin pozitif çıkması halinde temas izleme prosedürü devreye sokuluyor. Bu sistem Brezilya’da ilk defa uygulanıyor.

Yetkililer bu tür bir uygulamanın ülke genelinde devreye sokulma-ması halinde salgının daha kötüleşerek ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini söylüyor.


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