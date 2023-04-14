Süper Lig’de 26, 1.Lig’de 27.hafta maç programı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Nisan 14, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Süper Lig’de 26, 1.Lig’de 27.hafta maç programı

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Süper Lig’de 26, 1.Lig’de 27.hafta maç programı

15 Nisan Cumartesi
AKSA Süper Lig
Dr. Fazıl Küçük Stadı: Y.Dumlupınar – Gönyeli
Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Çetinkaya
Atatürk Stadı: Yenicami – M.A. Yeşilova
16 Ağustos Stadı: Lefke – K. Kaymaklı

AKSA Birinci Lig
H. Altıncıoğlu Stadı: İncirli – Lapta
Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – M. H. Yılmazköy

16 Nisan Pazar
AKSA Süper Lig
Hasan Onalt Stadı: Mesarya – Mağusa T. Gücü
Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy – Türk Ocağı
Cihangir Stadı: Cihangir – CB Gençlik Gücü

AKSA Birinci Lig
Necip H. Kartal Stadı: Ünimar Maraş – Yeniboğaziçi
Şengül Törehan Stadı: M. Karşıyaka – Düzkaya
Erdal Barut Stadı: Esentepe – Dörtyol
Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi – Yenierenköy
Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – P.L. G. Birliği

17 Nisan Pazartesi
AKSA Birinci Lig (20:00)
Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Binatlı

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