Süper Lig’de 26, 1.Lig’de 27.hafta maç programı
15 Nisan Cumartesi
AKSA Süper Lig
Dr. Fazıl Küçük Stadı: Y.Dumlupınar – Gönyeli
Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Çetinkaya
Atatürk Stadı: Yenicami – M.A. Yeşilova
16 Ağustos Stadı: Lefke – K. Kaymaklı
AKSA Birinci Lig
H. Altıncıoğlu Stadı: İncirli – Lapta
Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – M. H. Yılmazköy
16 Nisan Pazar
AKSA Süper Lig
Hasan Onalt Stadı: Mesarya – Mağusa T. Gücü
Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy – Türk Ocağı
Cihangir Stadı: Cihangir – CB Gençlik Gücü
AKSA Birinci Lig
Necip H. Kartal Stadı: Ünimar Maraş – Yeniboğaziçi
Şengül Törehan Stadı: M. Karşıyaka – Düzkaya
Erdal Barut Stadı: Esentepe – Dörtyol
Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi – Yenierenköy
Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – P.L. G. Birliği
17 Nisan Pazartesi
AKSA Birinci Lig (20:00)
Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Binatlı