“Sayıştay (Değişiklik) Yasa Tasarısı” komitede görüşüldü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Nisan 14, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

“Sayıştay (Değişiklik) Yasa Tasarısı” komitede görüşüldü

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Sayıştay (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün Komite Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, komite, gündeminde bulunan “Sayıştay (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele alarak madde madde görüşmesini tamamlarken, tasarının ivediliği olmadığından üçüncü okunuşu olan bütünü üzerindeki oylama bir sonraki toplantıda yapılacak.


Komite toplantısına davetli olarak, Sayıştay Başkanı Osman Korahan’ın yanı sıra Maliye Bakanlığı ve Personel Dairesi’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini aktardı.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki komite toplantısına, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hüseyin Çavuş, Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Toplantıya CTP Milletvekili Devrim Barçın da katıldı.

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Tags:Sayıştay (Değişiklik) Yasa Tasarısı
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