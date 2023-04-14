Vakıfların kuruluşunun 452’nci yılı... - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Nisan 14, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Vakıfların kuruluşunun 452’nci yılı…

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kuruluşunun 452’nci yıl dönümü ve İngilizlerden Kıbrıs Türk halkı tarafından devralınışının 67’nci yıl dönümü nedeniyle Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin bahçesinde tören düzenlendi.

Törende Vakıflar İdaresi İdari İşler Şube Müdürü Yeliz Kaymakamzade günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.


Kaymakamzade konuşmasında “Müteveffa liderimiz Dr. Fazıl Küçük, mücadele arkadaşları ve vefat edenleri rahmetle, hayatta olanları saygı, minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.

Daha sonra bugüne kadar vakfeden ve vakıf için çalışan ve vefat edenler için saygı duruşunda bulunuldu. Tören Atatürk Büstü’ne çelenk sunulmasıyla sona erdi.

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Tags:Kıbrıs Vakıflar İdaresi
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