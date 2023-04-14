Sol Hareket tüm sendikaları genel grev ilan etmeye çağırdı

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, Kıb-Tek’in kapatılarak enerji sektörünün Aksa’nın tek eline verilmek istendiğini savunarak, buna karşı mücadeleyi büyüteceklerini kaydetti ve tüm sendikaları genel grev ilan etmeye çağırdı.

El-Sen’in Teknecik’teki eylemine de katılarak destek veren Sol Hareket’ten yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Abdullah Korkmazhan, UBP-DP-YDP hükümetini halkın malı olan Kıb-Tek’i Aksa’ya “peşkeş çekmekle” suçladı. Korkmazhan, Başbakan Ünal Üstel’e “Aksa’dan rüşvet aldığınız iddiaları doğru mu?” sorusunu da yöneltti.

Aksa’ya yıllardır ödenen 28 milyon dolar yıllık kira bedeli ile 50 adet santral kurulabileceğini vurgulayan Korkmazhan, “Aksa’nın ülkeden gönderilmesi, Kıb-Tek’e yatırım yapılması ve yeşil, yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinin planlanması gerektiğini” kaydetti.

Tüm sendikalara genel grev ilan etmeleri çağrısını yineleyen Korkmazhan, siyasi güçleri ile yurttaşları da El-Sen ile dayanışmayı yükseltmeye ve halkın malı olan Kıb-Tek’e sahip çıkmaya davet etti.