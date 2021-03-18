Süleyman Değirmencioğlu (KOMANDO) hayatını kaybetti

Lefke bölgesinin tanınmış isimlerinden Süleyman Değirmencioğlu ( KOMANDO ) vefat etti. Eski spor dairesi müdürü Alkan Değirmencioğlu’nun babası olan, Lefke bölgesi ve pek çok yerleşim yerindeki kişiler tarafından tanınan Süleyman Değirmencioğlu’nu ( KOMANDO ) bugün vefat etti. Oğlu Alkan Değirmencioğlu sosyan medyadan yaptığı paylaşımda babasının vefat etmesinden büyük üzüntü duyduklarını, babasının cenazesinin 19.03.2021 (yarın) tarihinde saat 11.00 de cenaze namazı sonrasında Lefke mezarlığına defnedileceğini duyurdu.