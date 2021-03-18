Alkollü sürücü kaza yaptı, tutuklandı

Bugün saat 17.40 sıralarında Lefkoşa Girne Anayolunun 13 _ 14 km arasında Girne istikametine doğru 215 mg alkollü içki tesiri altında seyreden Thomas MAVUNGA(E-25) yönetimindeki LA 271 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan çelik bariyerlere aracının ön kısmı ile çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.