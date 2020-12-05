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Şükran günü tatili ABD’yi kırdı geçirdi:

5 Aralık 2020
ABD'de covid-19



ABD’de covid-19 salgını, ülkede aile ve akrabaların bir araya geldiği en önemli tatil günü olan 26 Kasım’daki Şükran Günü kutlamasından sonra yeni bir ivme kazandı. Geçtiğimiz gün ABD’de corona virüs başladığından bu yana görülen en yüksek vaka rekoru kırıldı. 220 binden fazla vaka tespit edilen ülkede, 3 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.



devlet piyangosu



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5 Aralık 2020

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