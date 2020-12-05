Alanyaspor ilk mağlubiyetini aldı

Sahadan 2-1’lik yenilgiyle ayrılan Alanyaspor bu sezon ligde ilk kez yenilirken Gençlerbirliği ise 6 maç sonra galibiyetle buluştu.

Maçta gol perdesi ilk yarının sonunda açıldı. Ev sahibi Gençlerbirliği 41. dakikada Berat Özdemir’in attığı golle devreye 1-0 önde girdi.

Alanyaspor beraberliği ararken Gençlerbirliği 71. dakikada Daniel Candeias ile ikinci golü buldu.

İlk penaltı umutlandırdı, ikinci penaltı kaçtı

83. dakikada Alanyasporlu Tasos Bakasetas penaltıdan attığı golle farkı bire indirirken 90+4. dakikada konuk ekip bir kez daha penaltı kazandı. Ancak Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt bu kez Bakasetas’ın penaltısına gol izni vermedi. Kalan sürede başka gol olmayınca Gençlerbirliği sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 8’e yükseltti. İlk kez yenilen Alanyaspor ise 23 puanda kaldı.

Çağdaş Atan kırmızı kart gördü

Karşılaşmanın son dakikalarında Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan kırmızı kart gördü. Genç teknik direktör Beşiktaş karşısında takımının başında yer alamayacak.