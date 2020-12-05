FutbolSpor

Alanyaspor ilk mağlubiyetini aldı

5 Aralık 2020
gençlerbirliği aytemiz alanyaspor maçı



Türkiye Süper Lig’de lider Aytemiz Alanyaspor ilk yenilgisini Gençlerbirliği deplasmanında aldı. Başkent ekibi rakibini 2-1 mağlup etti. Alanyaspor 90+5. dakikada penaltıdan yararlanamadı.



devlet piyangosu



Etiketler
5 Aralık 2020

Başa dön tuşu