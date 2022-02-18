Sucuoğlu: UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti konusunda mutabakata varıldı

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

Sucuoğlu, pazartesi günü Bakanlar Kurulu’nun Cumhurbaşkanına sunulacağını kaydetti.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, telefonla BRT’de yayımlanan programa katılarak, hükümet kurma çalışmalarında gelinen durumu değerlendirdi.

Sucuoğlu, öğleden sonra hükümeti kurma çalışmalarında son rötuşların yapıldığını belirterek, UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

UBP MYK ve Parti Meclisi’nin yarın bilgilendirileceğini ifade eden Sucuoğlu, Pazartesi günü ise Bakanlar Kurulu’nun Cumhurbaşkanı’na sunulup, Cumhuriyet Meclisi’nin bilgisine getirileceğini söyledi.