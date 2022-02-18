LAÜ Öğrencileri “Gezelim Görelim Lefke” projelerinde Lefke’yi tanıttılar

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencileri Anıl Doğan ve Pelda Nur Dinç, Öğretim Görevlisi Naziyet Mercan Bozok liderliğinde topluma hizmet uygulamaları projeleri kapsamında “Gezelim Görelim Lefke” projesini gerçekleştirdiler.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle Lefke videosu beğenildi

“Gezelim Görelim Lefke” projesi kapsamında, Lefke Turizm Derneği ile çalışmalar yapan LAÜ öğrencileri projelerini, Lefke Haber TV’de Lefke Turizm Derneği As Başkanı Hasan Karlıtaş’ın Dünyada ve Ülkemizde Turizm programında sunma imkanı buldular. Tarihi ve doğal güzelliklerini içeren video hazırlayan öğrenciler bölge turizm sektörü temsilcilerinin, gönüllülerinin takdirini topladı.

Gezelim Görelim Lefke projesi kapsamında öğrenciler Lefke, Soli Antik Kenti, Gemikonaği ve Lefke Avrupa Üniversitesi dahilinde bölgeyi tanıtıcı bilgiler vererek videolar, fotoğraflar çektiler. 4 haftalık süreyi kapsayan bu projede Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencileri Kıbrıs’ı gezerken güzel Lefke’mizin tarihini, denizini yeşilini görmeden gitmemelisiniz mesajını verdiler.