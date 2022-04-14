Sucuoğlu: Protokolün özü, kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC yaratmak

Başbakan Faiz Sucuoğlu, TC-KKTC İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü hakkında bilgi verdi, 13. maaşların devam edeceğini, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu‘nun (Kıb-tek) özelleşmesinin de söz konusu olmadığını söyledi.

BRT‘den Levent Kutay‘a açıklama yapan Sucuoğlu, protokol için yaklaşık 10 gündür çok yoğun bir mesai harcandığını söyleyerek, 10 sayfalık protokolün esasının ve işin özünün, kendi ayakları üzerinde duran bir “KKTC” yaratmak olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, “Popülizmden uzak şekilde, radikal karar almakta endişe duymayacağız. Zor ve sıkışık durumda olan bu ekonomiyi kendi ayakları üzerinde durdurmayı başaracağız. Yaptığımız görüşmelerdeki geenl fikirler de bu yönde” dedi.

“13. maaş verilmeyecek diye bir şey yok”

Kamu maliyesi açısından gelirlerin artırılıp giderlerin azaltılması yönünde görüş birliği olduğunu söyleyen Sucuoğlu, bunlarla ilgili yasal çalışmalar yapıldığını ve bunları 5-10 gün içinde Bakanlar Kurulu‘nun gündemine getirileceğini kaydetti.

Sucuoğlu, “Bazı reformlar var acilen hayata geçirilmesi gereken, bunları da yapacağız. ’13. maaş verilmeyecek’ diye bir şey yok, bunu da belirtelim. Eylem planlarını 4 başlık altında toplayabiliriz; Kamu Maliyesi, Sosyal politikalar, adalet, güvenlik ve savunma konusu. Bu anlaşma konusunda TC KKTC’ye, 3 milyar 200 milyon TL hibe, alt yapı yatırımı ve reel sektöre de 2 milyar 164 milyon TL katkı, faaliyet ödenekleri 96 milyon TL, savunma için de 940 milyon TL taahhüt ediyor” dedi.

“Toplamında 4 milyar 250 milyon TL’lik desteği taahhüt etmiştir Türkiye”

Sucuoğlu şöyle devam etti;

“Diğer başlıklar; 1 milyar 50 milyon TL kredi yardımında bulunulması taahhüt edildi, cari açığa 500 milyon TL katkı, reformu destekleme ödeneği olarak da 450 milyon TL’lik katkı öngörülüyor. Toplamında 4 milyar 250 milyon TL’lik desteği taahhüt etmiştir Türkiye.

Bize düşen hızlı şekilde mobilzie olmamız ve gerekli projeleri hayata geçirmemiz. Bunlardan bazıları bizim, bazıları TC-KKTC ortak projelerdir.

“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun özelleşmesi söz konusu değil”

Lefkoşa’ya 500 yataklı hastane, Güzelyurt Devlet Hastanesi, AMATEM projesi, tıbbı teçhizat ve cihaz alımı, Polis teşkilatının güçlendirilmesi, Geçitkale’de itfaiye ve karakol binası, sanayi ve turizmde hibe destekli kredi, Yenierenköy’de 18 Yaş Üstü Engelli ve Aile Dayanışma Merkezi projesi, e-devlet ile ilgili tüm projeler.

Belediyelerin ve alt yapılarının yatırımları ile ilgili katkı projeleri. Tabi hazırladığımız Yerel Yönetimler Reformu ve buna benzer yıllar önce yapılması gereken projeler söz konusu.

Bu arada Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu‘nun özelleşmesi de söz konusu değil. Bunlar tamamen dedikodu”