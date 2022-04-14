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211 yeni vaka

14 Nisan 2022
KKTC Covid-19







Son 24 saatte yapılan test sayısı 9230 olup, 211 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiştir.




 



105 kişi Lefkoşa, 45 kişi Girne, 48 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 5  kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

 

14 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9230

 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 211

 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.593.265

 

Toplam Vaka Sayısı: 91.596

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 88.084

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3282

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 33

 

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3245

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 232

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 477



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14 Nisan 2022


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