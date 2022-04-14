211 yeni vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9230 olup, 211 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiştir.
105 kişi Lefkoşa, 45 kişi Girne, 48 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 5 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
14 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9230
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 211
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.593.265
Toplam Vaka Sayısı: 91.596
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 88.084
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3282
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 33
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3245
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 232
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 477