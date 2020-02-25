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Sucuoğlu: Özel sektör çalışanlarına 7 aylık süre içerisinde 670 TL tutarında, yaklaşık % 21 oranında bir artış yapılması sağlanmıştır

25 Şubat 2020
faiz-sucuoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu,  özel sektör çalışanlarına yedi aylık bir süre içerisinde, 670 TL tutarında, yaklaşık % 21 oranında bir artış yapılmasının sağlandığını belirtti.

 

Bakan Sucuoğlu’nun asgari ücretle ilgili yazılı açıklaması şöyle:

 

“Değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8’inci maddesi uyarınca oluşturulan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Yasa’nın 7’nci ve 9’uncu maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak asgari ücreti belirlemek amacıyla, 27 Aralık 2019 tarihinde birinci, 17 Ocak 2020 tarihinde ikinci, 30 Ocak 2020 tarihinde ise üçüncü toplantısını yapmıştır. 10 Şubat 2020 tarihinde dördüncü kez yeniden toplanan Komisyon, görüşlerini ortaya koyarak 2020 yılının ilk Asgari Ücretini oy çokluğu ile belirlemiştir.

Asgari Ücret Saptama Komisyonumuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müsteşarı Erçin Tekakpınar başkanlığında bugün  toplanarak 2020 yılının  ilk asgari ücretine  yapılan itirazları değerlendirmiş ve  1 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin  brüt 3820 TL net ise 3323 TL olmasını kararlaştırmıştır.

 

2019 Yılının Mayıs ayında Hükümetimiz göreve geldiğinde,  Ağustos ayında  gerçekleşen Asgari Ücret Saptama Komisyon toplantısında  asgari ücrete  yaklaşık %8 oranında artış yaptık. 10 Şubat tarihde yapılan  ve asgari ücretin 3600 TL olarak belirlendiği toplantıda  da zaten Bakanlık olarak 3700-3750 rakamlarını tartışmaya açmıştık. Ancak o tarihte bu rakamlar üzerinde uzlaşma sağlayamamıştık.

 

Asgari ücrete yapılan itirazların değerlendirildiği  bugünkü toplantıda ise, 1 Şubat ‘tan itibaren geçerli olacak 2020 yılının ilk asgari ücretine yaklaşık %12 oranında  bir artış  yaparak,  Bakanlık olarak  tutarlı duruşumuzu sürdürdük. Bu sayede  özel sektör çalışanlarımıza yedi aylık bir süre içerisinde , 670 TL tutarında toplamda yaklaşık %21 oranında bir artış yapılması sağlanmıştır. Sosyal paydaşlarımıza buradan teşekkür eder, yeni asgari ücretin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.”




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