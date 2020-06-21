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Sucuoğlu: İstifa edebilirim

21 Haziran 2020
Faiz Sucuoğlu


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu Havadis’e konuştu:
Ulusal Birlik Partisi’nde kabine değişiklik krizi büyüyor. Başbakan Ersin Tatar’ın Turizm Bakanı Ünal Üstel ile birlikte görevden almaya çalıştığı, ama başaramadığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu Havadis’e çok sert açıklamalarda bulundu.
Sucuoğlu “ben bir yanlış yapmadım, olacakları yanlış yapan düşünsün” dedi. Parti örgütleriyle ve kendini destekleyenlerle bir dizi toplantılar yaptığını belirten Sucuoğlu “şahsi eğilimim bakanlıktan istifa etme yönündedir ama parti örgütlerimizin ve arkadaşlarımın görüşlerine de başvurmak istedim. Lefkoşa, Mağusa ve Girne’de bir dizi toplantılar yapıyoruz, bu toplantılar pazar akşamı sonuçlanacak. Çıkacak sonuca göre kararımı vereceğim” şeklinde konuştu.
Başbakan Ersin Tatar’a sert eleştiriler yönelten Sucuoğlu “çok üzüldüm, yanlış yaptı. Beni arayıp bir açıklama yapmalıydı, bana görevden alma gerekçelerini söylemeliydi, hata yaptın, hırsızlık yaptın demeliydi veya bu bir bayrak yarışıdır şimdi görev Çaluda’nın demeliydi. Hiç birini söylemedi ve ben görevden alınacağımı başkalarından duydum. Aytaç Çaluda’nın bakan olamayacağını bile bile Cumhurbaşkanına ismini götürdü. Olamayacağını çok iyi biliyordu. Partim adına da çok üzüldüm, parti darma duman oldu. Birlik ve beraberliğe en ihtiyaç duyulan bu dönemde büyük yanlış yapıldı.” dedi.


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