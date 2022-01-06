UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları seçim gezilerine Gazimağusa ile devam etti.

UBP’liler Açık Pazar’da esnaf ve vatandaşla buluştu…

Sucuoğlu ve beraberindekilere esnaf ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi…

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu’na açık pazar ziyareti sırasında çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Bir esnafın 65 yaş üzerine verilen ödeneğin artırılması talebini dikkate alan Başbakan Sucuoğlu, “Her şeyi düzeltmek için tek başına iktidara geleceğiz. Önce azacık sabır” dedi.

Bunun üzerine “o zaman oyum senin” diyen vatandaşa Başbakan “Biz oy için değil vatandaşın refahı ve mutluluğu için tek başına iktidara talibiz” şeklinde konuştu.