Sucuoğlu: Ekonomiyi rahatlatacak yeni ekonomik tedbirler alınacak

Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümete gelir gelmez karşılarında “akaryakıt sorunu” bulduklarını belirterek, akaryakıt sorununun geçmiş azınlık hükümeti döneminde çözülmesi gereken bir sorun olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, “O dönem çözülmesi gereken sorunlar ötelenince kartopu gibi büyüdü ve yeni gelen hükümete kaldı. Eski bakan sorunu çözmeden görevinden ayrıldı. Kucağımızda ateş topu bulduk” dedi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) da büyük hatalar yapıldığına dikkat çeken Sucuoğlu, “Ahbap çavuş ilişiklerinden geldiğimiz nokta belli. Hatalar olabilir ancak bilerek hata yapmak ve suiistimal etmek kabul edilemez. Devlet ağırlığını koymalı. Kurumlara zarar verenin yanına kâr kalmamalı. Sorumlular cezalandırılmalı” diye konuştu.

Faiz Sucuoğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

EKONOMİYİ RAHATLATACAK YENİ EKONOMİK TEDBİRLER ALINACAK

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, yeni ekonomik tedbirlerle ilgili çalışmalar başlatacaklarını söyledi. Sucuoğlu, Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi sonrasında alınan ekonomik tedbirlerinin yeterli olmadığını belirterek, “Günlerdir akaryakıt sorunuyla uğraşıyoruz. Akaryakıt sorunu bugün çözüldü. Yeni ekonomik tedbirler gelecek” dedi.

Sucuoğlu, “Türk Lirası yerine Euro para birimine geçilmesi gerektiğiyle” ilgili söylemlerle ilgili olarak, “Kasada para yok, stabil para birimine nasıl geçilecek? Para birimini değiştirmek kolay değil. Ekonomistlerle görüştüm, şu an için ihtimal vermiyorlar. Bizim gibi yardım ve borçlanmayla giden ülkelerde para biriminin değiştirilmesinin imkânsıza yakın ve macera olduğunu söylediler” ifdelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETİ SEÇİMDEN ÖNCE BELİRLEMEK İSTİYORUZ

Asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili Çalışma Bakanı Koral Çağman ile görüştüğünü anlatan Sucuoğlu, seçim öncesi asgari ücretin belirlenmesini istediklerini, ilgili tarafların mutlaka masaya oturacağını belirtti. Sucuoğlu, asgari ücretin seçimden önce belirlenebileceğini düşündüğünü ifade etti.

Başbakan Sucuoğlu, KKTC’ye ithal ürünler getiren tedarikçilerin kurduğu sivil toplum örgütü Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği’nin gıda ve temizlik ürünlerinde devletin aldığı KDV, stopaj ve Fiyat İstikrar Fon’dan vazgeçmesi ve bazı ürünler üzerindeki ithalat yasağının kaldırılmasıyla ilgili önerileri değerlendiren Sucuoğlu, bu konuda bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Sucuoğlu, Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği’nin taleplerinin üzerine çalışıp kendilerine bilgi verecek bir ekip bulunduğunu, şu anda bu önerilerin incelendiğini kaydederek, “Temel gıda ve temizlik ürünlerinde elimizden gelen katkıyı koymak isteniyoruz. Öneriler üzerinde çalışma yapıyoruz, mümkün olanı gerçekleştireceğiz” dedi.

GÜNDE 10 BİN AŞIYA ULAŞTIK

Sucuoğlu, aşılamada günde 10 bin aşıya ulaştıklarını. Böyle giderse birkaç hafta içinde yüzde 90-95 oranına çıkılacağını bundan çok memnun olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, “Pozitif vaka ve hastaneye yatış sayısı gerçekten çok. Aşısızlar yanında aşı süresi biten hastalar da hayatını kaybediyor. Evet bazı sıkıntılar var ama sağlıkta dünya sorunlar yaşıyor. Şansımız küçük bir ülke olmamız ve aşılamayı hızlı bir şekilde tamamlayacak olmamızdır. Eksiklikler, yorgunluk ve personel eksikliği var. Elimizdeki ambulans sayısı bellidir. Sıkıntıları gidermek için çalılıyoruz” dedi.

SICAK PARANIN ÜLKEYE GİRİŞİ İLE İLGİLİ ADIMLAR ATILMASI GEREKİYOR

Sucuoğlu, sıcak paranın ülkeye gelişi için adım atılması gerektiğini ifade ederek şöyle devam etti:

“Yatırımcıyı kaçırmayacak adımlar atılmalı. Yap işlet devret modelleri görüşülmeli. Fransız ve Alman yatırımcılar var. Sentetik maddelerden gemi yapılması düşünülüyor. İçinde çiftlik bulunduğu tatil köyleri yapılmak isteniyor. Sıcak paranın ülkeye gelişi için adım atılmalı. Yabancılara mal satışı artırılmalı ancak stratejik ülkelere mal satma konusunda sınırlama olabilir. İmar planı üzerindeki ara emrinin kalkacağını düşünüyorum”

İMAR PLANI 2 MİLYAR STERLİNİN ÖNÜNÜ AÇACAK

Başbakan Sucuoğlu, Mağusa- İskele- Yeniboğaziçi İmar Planı’nda alınan ara emrinin kaldırılması için oda ile görüştüklerini ifade ederek, “Onlara imar planın önemini anlattık. Bu açılım, 2 milyar sterlin gelmesinin önünü açacak. Bölgeye 25 bin konut yapılacak” dedi.

“RUMLARA YASAK KOYMADIK, BENZİNCİLERDEN RİCADA BULUNDUK”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un akaryakıt fiyat ayarlaması ve KIB-TEK’teki gelişmelerle ilgili düzenlediği basın toplantısı hatırlatılan ve “Rumlara akaryakıt satmayın” ifadesi sorulan Sucuoğlu şöyle konuştu:

“Tedarikçi firmalar döviz artışı ve kötü havadan dolayı gemi bulmakta zorlanıyor. Dövizin yüksek seyretmesi nedeniyle zarara girdiklerini söylüyorlar. Hükümete geldiğimizde bizi sıkıntıya sokan birinci sorun bu oldu. Sorunu çözmek için akaryakıt tedarikçileri ve Benzinciler Birliği ile görüşmeler yaptık. Bu noktalara gelinmemesi lazımdı ancak geldi. Akaryakıt tedarikinde sorunlar yaşandı. Akaryakıt tedarikinde sorun yaşarken, ülkede akaryakıta bağlı birçok iş kolu, özellikle de tarımla uğraşanlar akaryakıt bulamazken, Güney’den çok sayıda araç yakıt almaya geldi. Ülke sıkıntıya girmesin diye 48 saatliğine Rumlara akaryakıt verilmemesi için ricada bulunduk. Akaryakıt satılmasına yasak getirmedik, gelen şikâyetler üzerine sınırlı verilmesini istedik. Sadece 48 saat için duyarlı olunmasını talep ettik. Yasaklama getirmedik. Petrol istasyonlarının büyük bir kısmı bu karara uydu ve sorun yaşamadık. Kararımın doğru olduğunu düşünüyorum. Akaryakıt kuzeyde 9 TL Güney’de 21 TL… KKTC’de aylık 26 milyon litre olan akaryakıt ihtiyacı, 31 milyona litreye kadar yükseldi. Rumların kuzeyden akaryakıt veya başka bir ürün almalarına saygı duyarım. Ancak özel bir durumumuz vardı, bu nedenle 48 saatliğine Rumlara akaryakıt satılmamasını istedim. Uyarıda bulunmasaydık, kamyonlar, otobüsler ve ambulanslar duracaktı. Siz olsaydınız ne yapardınız? Bu konuda medyada bana yapılan suçlamalara ve ‘ırkçı’ gibi yakıştırmalara üzüldüm, ben öyle bir kişi değilim. Mecbur olmasak böyle bir talepte bulunmazdık…”

“AKARYAKIT SORUNU GEÇMİŞ HÜKÜMET DÖNEMİNDE ÇÖZÜLMELİYDİ”

Akaryakıt sorununun geçmiş azınlık hükümeti döneminde çözülmesi gereken bir sorun olduğunu belirten Sucuoğlu, “O dönem çözülmesi gereken sorunlar ötelenince kartopu gibi büyüdü ve yeni gelen hükümete kaldı. Eski bakan sorunu çözmeden görevinden ayrıldı. Kucağımızda ateş topu bulduk. Bizim dışımızda gelişen hava şartlarının muhalefeti, tedarikçilerin dövizin yükselmesinden kaynaklanan tedirginliği ve tankerlerle ilgili sorunlara bağlı durumlar var. Bunlardan kaynaklanan sorun nedeniyle ‘Rumlara 48 saatliğine akaryakıt satmayın’ dedim. Ben ‘ırkçı, kafatasçı olarak suçlanacak en son kişiyim, ben öyle biri değilim. Güney’de de insanlar akaryakıt bulamasa, orada da olmasa anlarım, o zaman böyle bir çağrı yapmazdım ancak orada akaryakıt var. Fiyat farkından dolayı bizdeki az kalan yakıtı almalarını önlemek istedim

Ahbap çavuş ilişiklerinden geldiğimiz nokta belli. Hatalar olabilir ancak bilerek hata yapmak ve suiistimal etmek kabul edilemez. Devlet ağırlığını koymalı. Kurumlara zarar verenin yanına kâr kalmamalı. Sorumlular cezalandırılmalı” ifadelerini kullandı.