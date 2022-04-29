Başbakan Faiz Sucuoğlu, DP ve YDP’nin güven oylamasına katılmama kararının kendisi için sürpriz olduğunu belirterek, “Erken seçim kokusu geliyor” dedi

Sucuoğlu: Dün ve bugün görüştük her şey yolundaydı

BRT’ye açıklama yapan Sucuoğlu, söyleyecek bir şeyin olmadığını belirterek, “Erken seçim kokusu geliyor” dedi.

“Dün ve bugün görüştük her şey yolundaydı ne olduysa öğleden sonra oldu” diyen Sucuoğlu, yarın UBP MYK ve PM ile bir araya geleceğini ve hükümet kurma görevini Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar’a iade edilip, edilmeyeceğine karar verileceğini söyledi.