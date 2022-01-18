Sucuoğlu: Bilet fiyatlarında minimum 37 euro indirim sağlanacak

Başbakan Faiz Sucuoğlu KKTC’nin uçuş anlamında iç hat vergilendirme sistemine alınması hususunda açıklamalarda bulundu.

Başbakan Faiz Sucuoğlu yazılı açıklamasında “KKTC’nin uçuş anlamında iç hat vergilendirme sistemine alınması hususunun, KKTC’nin vilayetleştirileceği gibi aslı astarı olmayan iddialara dönüştürülmüş olduğunu üzülerek gözlemliyorum.” ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu “İç hatlar ile dış hatlar arasında sadece vergilendirme anlamında 37 Euro fark bulunduğu göz önüne alındığında ve havayollarının dış hat olarak ödediği diğer giderler de hesaba katıldığında bu rakam daha da yükselmekte ve neticede tüketiciye fiyat olarak yansımaktadır. Böyle bir düzenlemenin mümkün olması bilet fiyatlarında minimum 37 euro indirim yapılmasına neden olacaktır.” dedi.

Açıklama şöyle:

KKTC’ye yönelik hava ulaşımında bilet fiyatlarının son günlerde yüksek seyrettiği herkesin malumudur.

Ülke ekonomisinin lokomotifi turizm sektörü için uygun fiyata ulaşım gerekliliği yanında, öğrenim hayatını KKTC’de sürdürmeyi tercih eden öğrencilerimiz için de oldukça pahalı uçak bileti fiyatlarının asgari düzeye indirgenmesi, KKTC’nin ekonomik ve mali getirisi açısından büyük önem arz etmektedir.

Türkiye’de yaptığımız istişarelerde yüksek bilet fiyatları da ele alınmış ve bilet fiyatlarını ucuzlatma konusunda Turkiye-Ercan arasındaki uçuşlar için havalimanı vergilendirmesinde Ercan’ın iç hat olarak değerlendirilmesi de alternatifler arasında yer almıştır.

Geçtiğimiz dönemlerde de bir çok kez gündeme gelen bu konu hakkında, yaptığımız girişimlerin olumlu sonuçlanmaya doğru yol alması bazı muhalif çevrelerde panik yaratmıştır.

KKTC’nin uçuş anlamında iç hat vergilendirme sistemine alınması hususunun, KKTC’nin vilayetleştirileceği gibi aslı astarı olmayan iddialara dönüştürülmüş olduğunu üzülerek gözlemliyorum.

Amaç bilet fiyatlarını ucuzlatmak

Öncelikle belirtmek isterim ki bu yönde benzer öneri defalarca KITSAB tarafından da ortaya konmuş bir görüştür ve bilet fiyatlarını ucuzlatmaya dönük bir gayesi vardır.

İç hatlar ile dış hatlar arasında sadece vergilendirme anlamında 37 Euro fark bulunduğu göz önüne alındığında ve havayollarının dış hat olarak ödediği diğer giderler de hesaba katıldığında bu rakam daha da yükselmekte ve neticede tüketiciye fiyat olarak yansımaktadır.

37 Euro indirim

Böyle bir düzenlemenin mümkün olması bilet fiyatlarında minimum 37 euro indirim yapılmasına neden olacaktır. Bu öneri ile mura^ edilen tüketicimizi artan bilet fiyatlarına karşı korumak ve ucuzlayan fiyatlarla özelde turizme genelde ülke ekonomisine katkısını artırmaktır. Ancak üzülerek belirtmek isterim ki bir çok konuda olduğu gibi ülke menfaatine olacak böyle bir gelişmenin önünü tıkamak ve konuyu çarpıtarak vilayetleştirme iddialarına vardıracak kadar ileri gidebilen dar görüşlü bu zihniyetlere yanıt vermek gerekmektedir. Biz Anavatan Türkiye’mizin de desteğiyle KKTC Halkının menfaat ve yararına hizmet etmeye ve bu yönde projeler üretmeye euro indirim olacakdevam edeceğiz. Gerisi de temelsiz iddialarla laf üretmeye devam etsinler.