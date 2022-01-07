Sucuoğlu: Az daha çalışmayla 2009 yılı’ndaki gibi tek başına iktidar olabiliriz

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu , Gazimağusa’da düzenlenen geniş katılımlı toplantıda, parti örgütleri ile bir araya geldi.

Toplantıya Milletvekili adayları da katıldı.

Toplantıda, bölge yetkililerinden seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Sucuoğlu, bazı güncel anket çalışmalarından bilgileri paylaştı.

Sucuoğlu, ” Şu an en az 24 milletvekili çıkarıyoruz gibi görünüyor. UBP Onursal Başkanı, 3. Cumhurbaşkanımız Doktor Derviş Eroğlu ile 2009 Yılı’ndaki genel seçimde, Yüzde 44.4 oy oranı ile tek başımıza iktidar olmuştuk. İşte şimdi bu kez bizim dönemimizde bu başarıyı yeniden elde etmek hiç de uzak bir ihtimal değil” dedi ve bütün örgütleri girilen son düzlükte tempoyu arttırmaya çağırdı.

Seçim sürecinde izlenecek yol ve yapılacak çalışmaların önemine vurgu yapan Sucuoğlu, “Güneş”in altına mühür çağrısını yineledi.

Sucuoğlu, mühür konusuna partinin tüm organlarının daha çok hassasiyet göstermesi gerektiğini söyledi.

Sandık başında görev alacak parti görevlilerine bu seçimde çok daha büyük görev düştüğünü vurgulayan Sucuoğlu, örgütlerin organizasyonla ilgili çalışmalarına hız verdiğini belirtti.

“Sandık başıboş kalırsa, sıkıntı yaratır” diyen Başbakan, bu konuda da parti organlarını dikkatli olması gerektiğini vurguladı.