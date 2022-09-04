Sucuoğlu ailesi trafik kazası geçirdi

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 04.09.2022 tarihinde, saat 17:45 sıralarında, Girne- Tatlısu Anayolu’nun 12-13’üncü kilometreleri arasında, Kaan ARSU (E-35) yönetimindeki JC 968 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyretmekte olan ve önündeki araçların yolun kuzey kısmında bulunan Davutköy Sokağa dönüş yapmaları sebebiyle yavaşlayan Kader ACARCA (K-36) yönetimindeki RS 615 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpmış ve yolun sağına geçerek o esnada karşı istikametten gelmekte olan Meryem Ece SUCUOĞLU(K-56) yönetimindeki NF 092 plakalı aracın ön kısmına da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.