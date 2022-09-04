NASA’nın Mars’ta keşfettiği tuhaf sinyal, Jezero Krateri’nin geçmişini aydınlattı

NASA’nın Perseverance uzay aracının Mars’ta tespit ettiği ilginç bir sinyal, Kızıl Gezegen’in geçmişte nasıl bir yer olduğuna dair önemli ipuçları sağlıyor.

Oslo Üniversitesi ve Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles’tan (UCLA) araştırmacılar Perseverance’ın yere nüfuz eden radarının yakaladığı sinyali inceleyerek, Jezero Krateri’nin altındaki kaya katmanlarının tuhaf bir şekilde eğimli olduğunu tespit etti.

Araştırmacılara göre uzay aracının RIMFAX adlı radar sistemine takılan bu eğimli kayalar, yavaş yavaş soğuyan lav akıntıları veya bir yeraltı gölündeki tortul kayaç birikintileri nedeniyle ortaya çıkmış olabilir.

UCLA profesörü ve RIMFAX araştırmacısı David Paige, “Eğimli bir açıyla üst üste yığılmış kayaları bulmak bizi epey şaşırttı. Krater tabanında yatay kayalar görmeyi bekliyorduk” dedi:

Bu şekilde eğik olmaları daha karmaşık bir jeolojik geçmişe işaret ediyor. Erimiş kaya yüzeye doğru yükseldiğinde oluşmuş olabilirler. Krater tabanında gömülü eski bir delta tortusu olmaları da mümkün.

Araştırma ekibi radar gözlemlerinden elde edilen bulguları hakemli bilimsel dergi Science Advances’ta yayımladı.

Perseverance, beraberindeki minik helikopter Ingenuity’yle birlikte, 18 Şubat 2021’de Jezero Krateri’ne inmişti.

Jezero krateri özellikle önem verilen bir bölge. Zira yaklaşık 45 kilometre çapındaki bölgenin milyonlarca yıl önce bir nehir yatağı olduğu düşünülüyor.

NASA, Perseverance aracılığıyla bu bölgeyi araştırarak Mars’ın yüzeyinde su olduğu dönemlere dair daha fazla bilgi edinmeyi amaçlıyor.

Kraterin altındaki ana kaya yapısının elektromanyetik özelliklerini araştıran Perseverance, 15 metre derinliğe kadar veri sağlayabiliyor.

Yaklaşık 4 milyar yıl önce Mars’ta yaşama uygun koşulların var olabileceği tahmin ediliyor. Bu yüzden bilim insanları eski su yataklarında mikroskobik yaşam formlarının fosillerinin de bulunabileceğine inanıyor.

Perseverance’ın yeraltını görüntüleyen radar sisteminden gelecek yeni veriler, Mars’ta yaşamın geçmişine dair de önemli ipuçları sağlayabilir.

Independent Türkçe, Science Alert, Inverse

Derleyen: Çağla Üren