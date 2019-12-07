Sucuoğlu, 1. Sosyal Gelişim Bakanlar Toplantısı’na katılmak için İstanbul’a gitti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, İslam işbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri 1. Sosyal Gelişim Bakanlar Toplantısı’na katılmak için İstanbul’a gitti.

İslam işbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri 1. Sosyal Gelişim Bakanlar Toplantısı, TC Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde, 6-9 Aralık tarihleri arasında, Renaissence İstanbul Polat Hotel’de düzenleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, mevkidaşı TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile de görüşecek.

Bakan Sucuoğlu, 9 Aralık Pazartesi günü, Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar 1. Konferansına katılarak konuşma yapacak.

Sucuoğlu ayrıca aynı gün, iki bakanlık arasında düzenlenecek Genel Sağlık Sigortası Uygulamalarına İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı İmza Töreni’ne katılacak.