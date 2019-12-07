Başbakan Tatar, Kickboks Federasyonu Başkanı ve sporcularını kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel ve sporcuları kabul etti.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, kabulde konuşan Federasyon Başkanı Niyazi Demirel, 15-19 Ekim tarihleri arasında, İrlanda Cumhuriyeti’nin Cork şehrinde düzenlenen Dünya Kickboks Şampiyonasına 25 ülkeden yaklaşık 700 civarında sporcunun katıldığını ve milli takımı sporcularının 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandığını söyledi.

Demirel, ambargolar altında ezilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Point Fighting, K-1 Light ve Muay Thai disiplinlerinde böylesi başarıyla dönmenin kendilerini çok gururlandırdığını belirtti.

Başbakan Ersin Tatar da yaptığı konuşmada, böyle bir başarı ile buralara gelmelerinden dolayı herkesi tebrik etti.

Her zaman gençlere sahip çıkılması gerektiğine işaret eden Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk gençliğinin uluslararası alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanıtmasının önemine vurgu yaptı.