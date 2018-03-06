Suçlarını kabul etti, cezaevine gitti

Girne’de temizlik yapmak için gittiği evde iki bin 784 TL değerinde kıyafet ve 800 TL değerinde pırlanta çalan Vietnamlı 30 yaşındaki Dao Asen Sallaya aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Devrim DEMİR

Temizlik görevlisi olarak gittiği evde hırsızlık yaptığı tespit edilen ve hafta sonu “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan tutuklanan Dao Asen Sallaya aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Tasarrufunda çaldıkları ile birlikte tutuklanan Sallaya’nın ülkede çalışma izinli olarak bulunduğu ve çalışma izninin iptal edildiği öğrenildi.

Sallaya, dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının ülkedeki statüsüne dikkati çekerek davası görüşülünceye kadar 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Soruşturma tamamlandı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlı Dao Asen Sallaya aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını kaydetti.

Özmüezzin, zanlıdan yapılan sorgulamada para çalmadığını sadece kıyafetleri çaldığı yönünde beyanda bulunduğunu ifade ederek, ev sahibinin zanlı aleyhindeki çalışma iznini de iptal ettiğini söyledi.

Zanlının ülkede yasal statüsü olmadığını belirten Özmüezzin, yargılanıncaya kadar 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesini talep etti.