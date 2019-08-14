Kıbrıs

Suçla operasyonel mücadele denetimlerinde 11 kişi tutuklandı

14 Ağustos 2019

Polis, suçla operasyonel mücadele çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirdiği denetimler sonucu 11 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamasında “13-14.08.2019 tarihleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen 10’u Güzelyurt’da, 1’i Girne’de olmak üzere toplam 11 kişi tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir” denildi

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