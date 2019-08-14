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Rusya’da haftada 4 gün çalışma dönemi

14 Ağustos 2019

Rusya’da çalışanların kendilerine ve ailelerine yeterince zaman ayırabilmesi, işsizlik oranını düşürmek gibi nedenlerle aşamalı olarak haftada 4 gün çalışma sistemine geçilmesi için hazırlık yapıldığı bildirildi. Haftada 4 gün çalışma sistemi yasa tasarısı ile ilgili çalışmaların eylül ayında başlayacağı ifade edildi.

Rusya, işsizliğin önüne geçmek, yaşam kalitesi artırmak ve çlışanların kendilerine ve ailelerine yeterince zaman ayırması için aşamalı olarak haftada 4 gün çalışma sistemine geçmeye hazırlanıyor. İktidardaki Birleşik Rusya Partisi’nin de desteklediği öneri haftada 5 gün yerine 4 gün çalışılmasını öngörüyor.

Birleşik Rusya Partisi milletvekili Andrey Isayev, çalışma günü sayısının azaltılması sayesinde Rus vatandaşlarının ücret kaybı yaşamadan ailelerine ve hobilerine daha çok vakit ayırabileceğini söyledi.

Geçtiğimiz haziran ayında yayınlanan kamuoyu anketi, Rus halkının yüzde 43’ünün haftada 4 gün çalışma sistemine karşı olduğunu ve böyle bir durumda ücret kaybı yaşanabileceği endişesi taşıdığını ortaya koymuştu.

Fakat Rus halkının endişelerinin aksine Isayev, haftada 4 gün çalışma sisteminde çalışanların mevcut maaşlarının korunması gerektiğini vurguladı.

Haftada 4 gün çalışma sistemi uygulamasının kademeli olması gerektiğine dikkat çeken Isayev, bu sayede işverenlerin ve çalışanların yeni sisteme uyum sağlayabileceğini ifade etti.

Haftada 4 gün çalışma sistemi yasa tasarısı ile ilgili çalışmaların eylül ayında başlayacağı ifade edildi.

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