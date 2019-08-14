“Helios” uçak kazasında hayatını kaybedenler bugün anılıyor

Helios Airways’e ait uçak kazasının üzerinden 14 yıl geçti. Uçak kazasında hayatını kaybedenler bugün anılıyor.

14 Ağustos 2005 tarihinde saat 12:04 sıralarında 115 yolcu ve 6 kişilik mürettebatı ile Larnaka-Atina seferini gerçekleştirdiği esnada düşen Helios uçağının ardından 14 yıl geçti. Kazada hayatını kaybedenler bugün düzenlenecek dini tören ile anılacaklar.

Kıbrıs Haber Ajansı’nda yer alan haberde, kilisede düzenlenecek olan dini anma törenin ardından olay yerini ziyaret ederek çelenk bırakılacağı ifade edildi.

Voice of the Island