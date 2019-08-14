Kıbrıs

Hava sıcaklığı bugün 40 derecenin üzerinde seyredecek.

14 Ağustos 2019
Hava durumu - Meteoroloji Dairesi

Cuma gününden itibaren hava sıcaklığında 3-4 derecelik düşüş yaşanacak

Meteoroloji Dairesi; hava sıcaklığının 41 dereceyi bulacağını açıkladı.
Cuma gününden itibaren hava sıcaklığında 3-4 derecelik düşüş yaşanacak.
Daireden yapılan açıklamaya göre; 19 Ağustos’a kadar bölgemiz, alçak basınç sistemi ile
sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalmaya devam edecek.. Hava hafta boyunca açık az
bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk iki günü iç kesimlerde 38-41, sonrasında ise 34-37,
sahillerde önce 34-37 ardından 30-33 derece dolayında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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