“Suç duyurusunda bulunacağız”

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana dün basın toplantısı düzenledi ve eski Müdürü Alkan Değirmencioğlu’nu hedef aldı

Spor Dairesi kurmayları dün basının önüne çıktılar. Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan ve yönetim kurulu üyeleri basın toplantısı düzenlediler. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde gerçekleşen basın toplantısında Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ESKİ YÖNETİME SUÇLAMA

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana basın toplantısında yaptığı konuşmasında geçmiş Spor Dairesi yönetiminin 1 milyon 240 bin 769 TL’lik bütçe dışı başka kalemde harcama yaptığını, ayrıca 3.5 Milyon TL’ye yakın mali mevzuata aykırı ve suç teşvik edebilecek harcamaları olduğunu söyledi.

Kemal Deniz Dana, “Bizim boşa atacak, heba edecek paramız yoktur. Spor Dairesi her faturayı didik didik inceleyecek, ona gore ödeme yapılacak. Çok projemiz var bizi. Dogru yere para harcamak istiyoruk” dedi.

PARA, BORCU KARŞILAYAMAZ

Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana yaptığı konuşmasında şu anda ilgili kalemde 1 Milyon 734 bin 412 TL borç olduğunu ancak kendilerinin bu kalemde kullanabileceği paranın 1 Milyon 250 bin TL olduğunu belirtti.

Ayni kalemdeki paranın, dairede beklemede olan faturaları ödemeye yetmediğini söyleyen Dana, geçmiş Spor Dairesi yönetimini bir başka konudan daha suçlayıp eleştirdi. Dana, geçmiş Spor Dairesi Müdürünün teklif almadan kendi belirlediği firmalara işler yaptırdığını da iddia etti.

“HİÇBİR PROJE YOKTU YAPILAN”

Dana Spor Dairesi eski müdürü Alkan Değirmencioğlu’nu projeleri ispatlamaya çağırdı. Kemal Deniz Dana, “Spor dairesinin Proje kaleminde para vardı ve hiç kullanamadık çünkü göreve geldiğimizde hiç proje bulamadık. Proje yoktu. Göçmenköy, Gönyeli, Civisil veya bilmediğimiz tesisler için proje mi vardı da biz uygulamadik? Hiçbir proje yoktu” diye konuşurken bir gazetecinin bu projelerin var olduğunu ve mimari çiziminin de olduğunu belirtip bu görselleri Kemal Deniz Dana’ya göstermesi üzerine Dana iddialı bir açıklama yaptı.

Dana, “Alkan Değirmencioğlu iddia ettiği bu projelerin Planlama İnşaat Dairesinden onaylanmış şekilde var olduğunu alsın ispatlasın ben kamu görevinden istifa edeceğim. Görevimden ayrılmayacağım. Direk istifa edeceğim ve emeklilik hakkımı da kaybedeceğim.”

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana İskele, Alsancak Yeşilova ve Gençlik Gücü futbol sahaları için proje hazırladıklarını ve ihaleye çıkıldığını belirterek bunların proje kaleminden yapılacağını belirtti.

7.5 Milyon TL’lik bütçe açığı bulduklarını söyleyen Kemal Deniz Dana mevzuata aykırı, usulsüz harcama tespit ettiklerini ve bunun için Pazartesi günü Savcılığa suç duyurusunda bulunacakları açıkladı.