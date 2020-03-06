Lokmacı’da eylem düzenleniyor

29 Şubat Cumartesi gününden itibaren kapalı olan 4 geçiş kapısı nedeniyle tepkiler büyümeye devam ediyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun corona virüsüne “tedbir” olarak aldığı bazı geçiş kapılarını geçici kapama kararıyla; Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı geçiş noktaları yarın tam bir haftadır kapalı olacak.

İki toplumdan da gelen tepkilerle birlikte yarın sabah saat 11:30’da Lokmacı geçiş kapısında eylem düzenlenme kararı alındı.

“Bölünmeye ve korkuya şimdi karşı durma zamanı” ifadeleriyle iki toplum da yarın eylem için Lokmacı’ya çağrılıyor.