Kıbrıs

Lokmacı’da eylem düzenleniyor

6 Mart 2020

29 Şubat Cumartesi gününden itibaren kapalı olan 4 geçiş kapısı nedeniyle tepkiler büyümeye devam ediyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun corona virüsüne “tedbir” olarak aldığı bazı geçiş kapılarını geçici kapama kararıyla; Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı geçiş noktaları yarın tam bir haftadır kapalı olacak.

İki toplumdan da gelen tepkilerle birlikte yarın sabah saat 11:30’da Lokmacı geçiş kapısında eylem düzenlenme kararı alındı.

“Bölünmeye ve korkuya şimdi karşı durma zamanı” ifadeleriyle iki toplum da yarın eylem için Lokmacı’ya çağrılıyor.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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