Şubat Ayında Üç Oyun Birden - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Ocak 16, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Eğitim

Şubat Ayında Üç Oyun Birden

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
Lefkoşa-Belediye-Tiyatrosu

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Şubat ayında da programı dolu dizgin devam edecek. Yetişkinler için iki oyun, çocuklar için bir oyun seyirciyle buluşacak.

Flavia Coste yazdığı, Osman Ateş’in yönettiği “Paraya Hayır” isimli tek perdelik komedi Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda her Çarşamba ve Cuma akşamları sahnelenmeye devam edecek.


Ayrıca “Biz Size Hayranız” oyunu da yurt içi turne yapıyor. Oyun, 11 Şubat Cumartesi 20.00’da Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu‘nda Girnelilerle buluşacak. Oyun  bunun yanında başka bölgelere de turne yapacak.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu çocuk seyircisini de unutmuyor ve Şubat tatilini güzel değerlendirmeleri için onları “Karagöz Sihirli Sebzeler”le buluşturuyor. Karagöz, 7 ve 14 Şubat Salı günleri saat 17.00’da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Salonu’nda.

Tüm oyunların biletleri www.biletinial.com adresinden ve LBT gişesinden temin edilebilir.

 

 

 

 

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Lefkoşa Belediye Tiyatrosu
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar