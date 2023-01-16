Polis Çamlıbel – Geçitköy Anayolu için sürücüleri uyardı.
Polis Basın Subaylığı, yol boyunca yola çamurlu toprak aktığını ve kaya parçalarının yuvarlandığını bildirdi.
ÇAMLIBEL- GEÇİTKALE ANAYOLUNU KULLANACAK SÜRÜCÜLER DİKKAT!..
Çamlıbel – Geçitköy Anayolu boyunca, aşırı yağışlar nedeniyle yola çamurlu su akmakta ve kopan kaya parçaları yol içerisine yuvarlandığından dolayı sürücüler için tehlike arz etmektedir. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.