Sualtı fotoğraf yarışması için fotoğrafçılar Kervansaray’da daldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Eylül 2, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Sanat

Sualtı fotoğraf yarışması için fotoğrafçılar Kervansaray’da daldı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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 Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması için fotoğrafçılar Kervansaray Halk Plajı’nda dalış yaptı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Arkın Group Girne Fest 23 kapsamında düzenlenen yarışmanın ilkine adanın Güney ve Kuzeyinden toplam 44 dalgıç katıldı. Yarışmacıların 48 saat içerisinde çektikleri fotoğraflardan yapacağı seçmeleri jüriye teslim etmesi gerekiyor.


Fotoğraflar, 25 – 26 Eylül’de Ramadan Cemil Meydanı’nda sergilenecek. Fotoğraf yarışması ödül töreni ise 28 Eylül Perşembe Karaoğlanoğlu Antis Plajı’nda gerçekleşecek. Tören saat 19:00’da başlayacak.

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Tags:Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması
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