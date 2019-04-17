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Su İşleri Dairesi, ülke genelinde su kesintisi yapılacağını duyurdu

17 Nisan 2019

Su İşleri Dairesi, ülke genelinde 24-26 Nisan tarihleri arasında, zorunlu olarak su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Su İşleri Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, ‘Güzelyurt ve Mesarya Ovası Sulama İletim Yapıları’ işi kapsamında (tarımsal su), Geçitköy Pompa İstasyonu’nda yürütülecek çalışmalar nedeniyle, 24 Nisan Çarşamba-26 Nisan Cuma tarihleri arasında Türkiye’den temin edilen suyun ulaştığı depolara su verilemeyecek. Belirtilen tarihler arasında, ülke genelinde su kesintileri yaşanacak.

Belediyelerin ve halkın, belirtilen tarihten öncesini ve sonrasını kapsayacak şekilde su kesintisine karşı tedbir alması gerekiyor.

Çalışmalar süresince, Su İşleri Dairesi tarafından yerel kaynaklar devreye alınacak.

Geçitköy Pompa İstasyonu’nda yürütülecek çalışmaların seyrine göre su sevkiyatı belirtilen tarihten önce veya sonra başlayabileceğinden, konuyla ilgili yeniden açıklama yapılacak.

Daire, halkın bu dönemde içme ve kullanma suyunu daha bilinçli ve tasarruflu kullanmasını istedi.

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